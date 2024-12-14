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Dünya

Esed rejimi devrildi, Şam'da sokaklar hareketlendi: Bugünlere kavuştuğumuz için çok mutluyuz

Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolü sağlaması ve Esed'in ülkeden kaçmasının ardından kutlamalar sürüyor. İlk günler sakinliğin hakim olduğu Şam'da, halkın yeniden dışarı çıkması ile sokaklar hareketlendi.

DHA14 Aralık 2024 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Esed rejimi devrildi, Şam'da sokaklar hareketlendi: Bugünlere kavuştuğumuz için çok mutluyuz
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Kentin muhaliflerin kontrolüne geçmesi ve Beşar Esed'in ülkeden kaçmasının ardından Şam'da yaşayan siviller sokakları doldurmaya başladı. İş yerlerinin yeniden açıldığı Şam'da bölge halkı alışverişlerini yapıp günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Trafik yoğunluğunun olduğu kentin simgelerinden olan tarihi Şam Kapalı Çarşısı'nda ise birçok esnaf iş yerlerinin Suriye bayrağını simgeleyen renklerin boyalı olduğu kepenklerini beyaza boyayarak geçmişin izlerini silmeye başladı.

Sokakları dolduran ve yeni dönemi kutlayan Şam sakinleri, yeni dönemin kendilerine daha çok huzur getireceğine inandığını ifade etti. Geçmişte sürekli baskı altında olduklarını, iç savaşın ardından da yıllardır endişe içerisinde yaşadığını anlatan siviller, "Nihayet yıllardır özlediğimiz Şam'a kavuştuk. Beşar Esad gitti ve ondan sonra kim gelirse gelsin daha iyi ve güzel bir Suriye ortaya çıkacak. Bugünlere kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.

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