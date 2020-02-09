Esed rejimi evlerden sonra mezarlıkları da yıkıyor

AA 09.02.2020 12:14 - Güncelleme: 09.02.2020 14:20

Rusya'nın savaş uçakları ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun da terörist gruplarla verdiği destek sayesinde İdlib'de ilerleyen Esed güçleri, sivilleri korkutmak ve geri dönüşlerini engellemek için acımasız yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

Esed ordusunun milis gücü olarak bilinen Şebbihalar, yerleşim yerlerinde yaptıklarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler, İdlib'de 15 bin nüfuslu Han es Sübl köyüne, halkı yerinden ettikten sonra giren ve mezarlığa giden milislerin yaptığı tahribatı gözler önüne seriyor.

Şebbihaların, mezar taşlarına ellerine aldıkları büyük taşlarla zarar verdikleri anların yansıdığı görüntülerde, içlerinden birinin şu sözleri duyuluyor:

"Bakın ben söz verdim, 'mezarlarına geleceğim' diye. İşte geldim. Sözümü tuttum. Mezar taşlarını yıktık. Şimdi sıra kemiklerde."

Dehşet saçan Esed güçlerine bağlı birinin fark edildiği bir başka görüntüde ise bu kişinin bir eve girmesi ve eşyaları tutuşturup burayı ateşe vermeye çalışması yer alıyor.

Görüntüye kaydeden kişinin ise "Ordu burayı (zaten) yağmaladı. Yak da çıkalım." dediği duyuluyor.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.