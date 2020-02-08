AA 08.02.2020 18:31 - Güncelleme: 08.02.2020 18:31

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib ve Halep kırsallarında ilerleyişini sürdürdü.

Rejim güçleri, dün akşam saatlerinden bu yana bazı bölgelerde Rusya'nın hava desteğini de alarak köy ve beldelerden toplam 18 yerleşimi daha ele geçirdi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinden geçen ve Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 kara yolu çevresindeki Hüveyir El-İs, Resm El-İs, Resm Es-Sahariç, Cup Kas, Üm Atebe, Meryuda, Tel Bacer, Kosniya, Şeyh Ahmet, Tel Karatin, Mikhale, Abad, İ'caz, Maharim, Talafih, El-havari, Tel El-Nebariz ve Zah Dederiyye yerleşimleri rejim güçlerinin eline geçti.

Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçleri, Kasım 2019'da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere kara saldırıları başlatmış ve bu yolla İdlib'in güneyinde M-5 kara yolu üzerindeki Marrattünuman ve Serakib ilçe merkezleri ile onlarca yerleşimi ele geçirmişti.

İlerleyişini sürdüren rejim güçleri, Halep kırsalındaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 6 nolu Türk gözlem noktasına da yaklaştı.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.