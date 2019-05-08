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Esed rejimi İdlib’de ilerlemeye çalışıyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' içerisindeki Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi (Tel es Sahır) bölgesini ele geçirmeye yönelik saldırı başlattı.

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Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmındaki Kefrenbude ilçesine ve Taş Tepesi bölgesine operasyon düzenliyor.

Bölgenin güney kısmında ilerlemeye çalışan rejim güçleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında ilçe etrafında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Karadan ilerlemeye çalışan rejim güçlerine havadan Rus savaş uçakları da destek veriyor.

ÖSO'nun saldırıya mukavemet göstermesi üzerine ilçenin batı kısmına giren rejim güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.

ÖSO bileşeni Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarından destek alan rejim güçlerinin sabah saatlerinde Kefrenbude ilçesinin batı ekseninden sızmaya çalıştığını söyledi.

Mustafa, "Rejim saflarında onlarca kayıp var. Taş Tepesi çevresinde bir tank etkisiz hale getirildi. Şu an ilçenin etrafında şiddetli çatışmalar sürüyor." dedi.

Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalındaki El Çenabire köyünü ve stratejik Osman Tepesi'ni de dün ele geçirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

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