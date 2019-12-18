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Dünya

Esed rejimi İdlib'de katliama devam ediyor: 2 ölü

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında bir pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi.

AA18.12.2019  17:24 - Güncelleme: 18.12.2019  17:24
Suriye'de rejim uçakları Maaretinuman ilçesi, Cercenaz beldesi, El Gadafa, Maarşurin, Maarşimarin, Han Sübül, Bebbila, Tuh, Katra ve Şara köylerine saldırı düzenledi.
 
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maaretinuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.
 
Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da söz konusu ilçe ile Maarşimşe, Tel Mennis, Deyr Şarki, Birnan, Hiraki, Merdih ve İcaz köylerini vurdu.
 
Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
 
Esed rejimi ve Rusya, kasım ayı başından bu yana Halep'i Şam'a ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ile M5 karayolları arasında yer alan sivil yerleşimlere havadan ve karadan sistematik saldırılar düzenliyor.
 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğüne göre, bu süre içinde yaklaşık 110 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.
 
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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