Esed rejimi İdlib'de 'şartlı' ateşkesi iptal ederek, saldırıya geçti Suriye'deki Beşşar Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bu ayın başında bölgede ilan ettiği 'şartlı' ateşkesi iptal ederek, saldırılarına devam edeceğini duyurdu.