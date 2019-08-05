26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed rejimi İdlib'de 'şartlı' ateşkesi iptal ederek, saldırıya geçti

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bu ayın başında bölgede ilan ettiği 'şartlı' ateşkesi iptal ederek, saldırılarına devam edeceğini duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Esed rejiminin yayın organı SANA'nın haberinde, Esed rejiminin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal ederek, "operasyonlara devam edeceği" belirtildi.
 
Habere göre, rejim, İdlib mutabakatı gereği askeri muhaliflerin ağır silahlarıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarından 20 kilometre çekilmemesini gerekçe göstererek şartlı ateşkesi iptal etti.
 
Esed rejimi ateşkesi iptal ettiğini duyurmasının ardından, savaş uçaklarıyla İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde sivil yerleşimlere saldırı düzenlemeye başladı. Saldırıda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
 
Askeri muhaliflerden de ateşkes iptaline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. 
 
Esed rejimi ve destekçileri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılarla 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatını ihlal ederek, 750 binden fazla sivili yerinden etmişti. 
Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu

Bakan Selçuk gençlik kampında öğrencilerle buluştu

ABD'yle 'Güvenli Bölge' görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

ABD'yle 'Güvenli Bölge' görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

Uçan otomobil deneme uçuşu yaptı, sadece 1 dakika sürdü

Uçan otomobil deneme uçuşu yaptı, sadece 1 dakika sürdü

Üç kamu bankasından ortak 'kredi desteği' açıklaması

Üç kamu bankasından ortak 'kredi desteği' açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Sır gibi saklanıyordu: Ve ilk uçuşunu yaptı

Sır gibi saklanıyordu: Ve ilk uçuşunu yaptı

İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

Kira vermekten bıktı! 350 liraya kendi evini yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA