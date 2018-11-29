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Esed rejimi İdlib'deki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib ilindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil de yaralandı.

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Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimleri bugün de hedef aldı.

İdlib Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre Esed rejimi ve destekçileri, İdlib kırsalındaki Cercenaz ve Tuh bölgelerine topçu saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 1 sivil öldü, 3 sivil de yaralandı.

Soçi mutabakatının 17 Eylül'de imzalanmasından bu yana rejimin saldırılarında toplam 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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