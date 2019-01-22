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Esed rejimi İdlib'e saldırdı

Suriye'deki Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içindeki yerleşimlere saldırdı.

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Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyine topçu saldırısı düzenledi.
 
Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere saldırdı.
 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in güneyinde Han Şeyhun ilçesinin kırsalı, Cercenaz beldesi, Has ve Tüh köyleri ile güneybatısındaki Cisr eş Suğur ilçesine bağlı Bidama beldesi ile Naciye ve Yunaiyye köyüne,
Hama'nın kuzeyindeki Latamne, Kefer Zita ilçeleri ile El Arbin ve Tel Sahır köylerine gece saatlerinde topçu saldırısı yapıldı.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları henüz ölü ve yaralılara dair bilgi bulunmadığını aktardı.
 
Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadar düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
 
Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.

Ridaniye Savaşı - Tarihte bugün 22 Ocak 1517

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