Esed rejimi İdlib'i bir kez daha vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 20:37 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 20:37

Rejim güçleri, gün içerisinde İdlib'in güneyindeki Maarbellit, Keferlete, İhsim, Bara, Kensafra, Afis köylerine, Hama'nın batı kırsalındaki Sirmaniye köyüne, Lazkiye'nin kuzeyindeki Kibeyne tepeleri ile Tiffahiye köyüne ve Halep'in batısındaki Eterip ilçesi ile Kefernuran köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) İdlib Medya Sorumlusu Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin İdlib'in güneydoğusundaki Afis köyüne yaptığı saldırıda 1'i çocuk, 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını, Etarip ilçesindeki saldırıda da 3 sivilin yaralandığını söyledi.

Halife, Afis'deki sivillerin, daha önce ölen yakınlarını defin işlemi esnasında hedef alındığını kaydetti.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de düzenlenen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.