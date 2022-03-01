Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı: 4 ölü

AA 1 Mart 2022 Salı 23:05 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:05

AA muhabirinin bölgedeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Tel Temir beldesinin batı kırsalındaki Kuzeliye köyünde ortak noktaları bulunan YPG/PKK ile Esed rejimi birlikleri arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışmanın ardından Kuzeliye köyüne takviye birliği sevk etmeye çalışan YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan silahlı çatışma sonucu iki YPG/PKK'lı terörist öldürüldü, Esed rejiminin iki askeri öldü, ikisi yaralandı.

Bölgede YPG/PKK ile Esed rejimi arasında gerginlik sürüyor.