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Dünya

Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK çatıştı: 4 ölü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin kuzey kırsalında, terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan çatışmada iki terörist ve iki Esed rejimi unsuru öldü.

AA1 Mart 2022 Salı 23:05 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:05
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AA muhabirinin bölgedeki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde Tel Temir beldesinin batı kırsalındaki Kuzeliye köyünde ortak noktaları bulunan YPG/PKK ile Esed rejimi birlikleri arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı.

Sözlü tartışmanın ardından Kuzeliye köyüne takviye birliği sevk etmeye çalışan YPG/PKK ile Esed rejimi arasında çıkan silahlı çatışma sonucu iki YPG/PKK'lı terörist öldürüldü, Esed rejiminin iki askeri öldü, ikisi yaralandı.

Bölgede YPG/PKK ile Esed rejimi arasında gerginlik sürüyor.

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