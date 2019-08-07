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Esed rejimi, insani yardımları silah olarak kullanıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Beşşar Esed rejiminin insani yardımları, muhalifleri cezalandırmak ve zulmünü finanse etmek için silah olarak kullandığının belgelendiğini bildirdi.

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HRW'nin internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, rejimin istihbarat şubelerinin uzun süredir insani yardımlara müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye hükümeti, yardımları mezalimlerini finanse etmek, muhalifleri cezalandırmak ve kendisine sadık olanları ödüllendirmek amaçlı kullanmak için politika ve yasal çerçeve geliştirmiş." ifadesi yer aldı.

Rejimin bunun için güvenlik güçlerini kullandığı ve yardım dağıtımlarına ilk andan itibaren müdahale etmelerini istediği vurgulanan açıklamada, Washington merkezli Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezinin (SJAC) geçen hafta yayımladığı rapora da atıfta bulunuldu.

YARDIM KURULUŞLARI, SURİYE'DEKİ "BASKI MAKİNESİNİ FİNANSE ETME" RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Söz konusu 1 Ağustos'taki raporda, Esed rejiminin işkence ve alıkoymalardan sorumlu Siyasi Güvenlik Direktörlüğünün iç yazışmalarına yer verilmişti.

HRW'nin açıklamasında, "Yazışmalarda, şubelere insani yardımları sınırlama emri verildiği ve bunun insani değil, siyasi değerlendirmeler çerçevesinde yapıldığı açıkça görülüyor. Yardımlar dağıtılmadan önce bölgelerin muhaliflerin kontrolünde olup olmadığı ve savaşçıların ailelerinin orada bulunup bulunmadığı gibi değerlendirmeler yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Belgelerin yardım paketlerinden hayat kurtarıcı öğelerin çıkarıldığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, insani yardım dağıtımı sisteminin rejimin "yolsuz doğasından" ayrı tutulmadığı sürece, yardım kuruluşlarının Suriye'deki "baskı makinesini finanse etme" riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

MUHALİF BÖLGELERE YARDIM YOK

SJAC'nin raporunda yer verilen Temmuz 2014'teki iç yazışmada, rejimin ülkeyi "güvenli ve sıcak bölgeler" olarak ikiye ayırdığı, yardımların sıcak bölgelere ulaşmasına izin vermeme yönünde talimat verdiği görülüyor.

O dönem, rejimin elindeki Cisr Eş Şuğur ve Fua ile Keferya beldeleri güvenli olarak nitelenirken, İdlib'in Türkiye sınırında Atme kamplar bölgesi ve Kah köyü, muhalifler ve yerinden edilmiş kişilerin bulunması nedeniyle sıcak bölge olarak tanımlanıyor.

Şubat 2014'teki başka belgede de sağlık yardımlarının sıcak bölgelere gönderilmemesi ve yabancı destek alarak muhalifleri tedavi eden sahra hastanelerine dikkat edilmesi uyarısı yapılıyor.

SJAC raporunda, Birleşmiş Milletlerin (BM) "rejimin güvenlik güçlerinin yardım malzemelerine el koyduğu, yardım alanları tutukladığı, evli kadınlara eşlerini göndermeleri şartıyla yardım yapıldığı" yönündeki iddialarla ilgili şikayetlere de yer veriliyor.

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

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