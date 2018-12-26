Esed rejimi ve Rusya terör örgütüne kalkan oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Suriye'deki askerlerini geri çekme kararı alması dünya kamuoyunu sarsmış, terör örgütü YPG/PKK uzantısı SDG'yi de panikletmişti.

ABD'nin kararını "şok edici" olarak niteleyen terör örgütü ilk olarak Fransa'dan yardım istemiş daha sonra ise Rusya'ya bir heyet göndermişti.

Üst düzey görüşmelerle eş zamanlı olarak da katil Esed ile masaya oturan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde yetkilileri, Türkiye'nin olası operasyonunu engellemek için elinden geleni yapmaya çalıştı.

Esed rejiminden takviye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik olası operasyonu belirli bir süre erteleme kararı almasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütünün kontrolü altındaki Münbiç'e operasyon için hazırlıklara başladı.

Çok sayıda tank ve komandonun yanı sıra ÖSO unsurları da Münbiç çevresine konuşlandırıldı.

25 Aralık 2018 tarihinde ise Esed rejim güçlerinin 2017'den beri bulunduğu Münbiç'teki Arimah bölgesine askeri sevkiyat gerçekleştirdiği rapor edildi. Esed rejimi güçlerinin yanı sıra Rus askerlerinin de bölgeye geldiği ve devriyeler attığı belirtildi.

ÖSO operasyon başlattı, ABD devriyeye çıktı

Dün akşam saatlerinde ÖSO unsurları bir süredir hazırlıklarına devam ettikleri Münbiç operasyonuna başladıklarını açıklamış ve Suriye sahasında bir hareketlilik yaşanmıştı. İlerleyen saatlerde ise ÖSO unsurları henüz belirtmedikleri bir nedenden dolayı Münbiç operasyonunun ertelendiğini açıkladı.

ÖSO'nun operasyon başlatmasının ardından ABD askerleri de Münbiç içerisinde gece yarısı devriye atarak terör örgütüne yönelik desteğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.