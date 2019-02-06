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Esed rejimi ve YPG/PKK arasındaki 'petrol iş birliği' sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK ile rejim kontrolünde faaliyet gösteren şirketler, Deyrizor'da örgüt işgalindeki alandan çıkarılan petrolün, rejimin hakim olduğu alana transferi için yeni bir anlaşma yaptı.

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Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, paylaştıkları petrolün transferini hızlandırmak için Deyrizor'da Fırat Nehri'nin altına boru döşedi.
 
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'un batısında, rejim kontrolündeki alanda faaliyet gösteren şirketler, YPG/PKK'dan aldıkları petrolü daha hızlı şekilde transfer edebilmek için YPG/PKK işgalindeki Şuheyl beldesinden, rejim kontrolündeki Bukris beldesine boru döşedi.
 
Fırat Nehri'nin altından geçen borudan, ihtiyaç oldukça petrol geçeceği öğrenildi.
 
Rejime bağlı şirketler, daha önce YPG/PKK'dan satın aldıkları petrolü teknelerle geçiriyordu.
 
ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.
 
YPG/PKK ve rejim, Temmuz 2018'de Irak sınırındaki Deyrizor'da örgütün işgalinde bulunan petrol yataklarının işletmesi için de görüşmeler yapmaya başlamıştı.
 
Bu kapsamda aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, YPG/PKK'nın işgal ettiği ve ülkenin en büyük petrol sahası olan El Ömer'i de ziyaret etmişti.
 
HASEKE PETROLÜNDE İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR
 
Rejim ve YPG/PKK, örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini de paylaşıyor.
 
İki ortak, Haseke'deki 9 petrol sahasını birlikte kontrol ediyor.
 
YPG/PKK, Temmuz 2017'de Rümeylan'da bulunan Petrol Üretimi Dairesinin kontrolünü yeniden rejime devretmiş ve aralarında gelir paylaşımı anlaşması yapılmıştı. Anlaşmaya göre, rejim gelirin yüzde 65'ini, YPG/PKK ise yüzde 20'sini alırken, terör örgütü geri kalanını da sahaların korunmasından sorumlu yerel Arap güçlere veriyor. Koruma görevlileri ve diğer çalışanların maaşlarını ise rejim veriyor.

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