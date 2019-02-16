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Esed rejiminden İdlib'e yoğun saldırılar

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içerisindeki yerleşim yerlerine gece saatlerinde 100'den fazla topçu saldırısı gerçekleştirdi.

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşim yerlerine gece saatlerinde 100'den fazla topçu saldırısı gerçekleştirdi.
 
Rejim güçleri, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Hama'nın batı kırsalında Gab Ovası'ndaki Madik Kalesi beldesi, Haviz, Tuveyne, Şeria ve Bab Et Taka köylerine, kuzey kırsalında ise Latamine ve Kefer Zita ilçeleri ile kırsallarına gece geç saatlerde 100'den fazla topçu saldırısı düzenledi.
 
İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimi söz konusu bölgelere gece saatlerinde barbarca 100'den fazla top ve roket saldırısı düzenledi." dedi.
 
Rejim güçlerinin, dün akşam saatlerinde İdlib'in güneyinde Han Şeyhun ilçesine düzenlediği 25 top ve roket saldırısında 8 sivil yaşamını yitirmiş, 9 sivil yaralanmıştı.
 
Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bu yıl başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında 53 sivil hayatını kaybetti, 220'den fazla sivil yaralandı.
 
Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti. 

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