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Esed rejiminden Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun saldırı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içerisindeki yerleşimlere sabah saatlerinden itibaren düzenlediği topçu saldırılarında 6 sivil yaralandı.

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Rejim güçleri, yarın düzenlenecek Soçi Zirvesi öncesinde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Şeyhun ilçesi, Huveyn ve Sukeyk köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Madik kalesi çevresi ile Şeria, Huveyz ve Cemmasa köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 6 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, hedef alınan yerleşim yerlerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Dün rejim güçleri, İdlib'e 100'den fazla topçu saldırısı düzenlemişti.

Rejim güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yıl başından beri düzenlediği hava ve kara saldırılarında 45 sivil hayatını kaybetti, 210'dan fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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