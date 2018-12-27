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Birleşik Arap Emirlikleri bugün içerisinde Şam'daki elçiliğini tekrar açacak

Esed rejimi Basın Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri bugün içerisinde Şam'daki elçiliğini tekrar açacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sudan lideri Ömer Beşir'in Şam'da katil Esed'i ziyaret etmesinin ardından Körfez ülkeleri de Esed rejimiyle normalleşme sürecine girdi.
 
Esed rejimine bağlı Basın Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri bugün Şam'daki elçiliğini tekrar açacak.
 
Arap Birliği, Esed’le normalleşme sürecine girecek
 
Ömer Beşir'in ziyaretinin hemen akabinde İngiliz The Guardian gazetesi Arap Birliği'nin Esed'le normalleşme sürecine gireceğini ve Esed'i tekrar birliğe almaya çalışacağını yazmıştı.

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