Esed rejimine ait S-300‘ler aktif hale getirildi

İsrail merkezli uydu görüntüleri analiz sirketi olan ImageSat International (iSi), geçen yıl Esed rejimine teslim edilen Rus S-300 uzun menzilli karadan havaya füze sistemlerinin aktif hale getirildiğini iddia etti.

Şirket, kuzeybatı Suriye kenti Masyaf'a dört S-300 fırlatıcıdan üçünün kurulduğunu iddia eden uydu görüntülerini yayımladı.

Rusya, füze sistemleri, radarlar, temel hedef toplama sistemleri ve dört fırlatıcı rampa da dahil olmak üzere 49 farklı askeri teknik cihazı eçtiğimiz Ekim ayında teslim Suriye'ye teslim etmişti.

ImageSat International'ın Suriye, Masyaf'a kurulduğunu iddia ettiği S-300 sistemlerinin uydu görüntüleri

Teslimatlar, Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağının Suriye füzeleri tarafından düşürülmesi üzerine yapılmıştı. Rusya, konu ile ilgili olarak İsrail hava kuvvetlerini suçlamış ardından Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için rejime daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini göndermişti.