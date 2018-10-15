Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed rejiminin bakanından 'federalizm anayasaya aykırı' çıkışı

Esed rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, geçen yıl yaptığı çağrısının aksine YPG/PKK'yı hedef alarak federalizmin Suriye anayasasına aykırı olduğunu söyledi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, federalizmin anayasaya aykırı olduğunu, tüm Suriye'ye hakim olmayı hedeflediklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ile Şam'daki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Muallim, federalizmin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Muallim, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ederek sözde özerk yönetim kuran YPG/PKK'yı kastederek, "Bunu talep edenler geçmişten ders çıkarmalı. Suriye'nin kararı bütün topraklarına hakim olmak." diye konuştu.

Velid Muallim, 25 Eylül 2017'de ise ters yönde bir çağrı yaparak, "Bu konu Kürtlerle müzakere ve tartışmaya açıktır. DEAŞ ortadan kaldırıldıktan sonra Kürt kardeşlerimizle oturup gelecek için bir formül üzerinde uzlaşabiliriz." demişti.

Muallim'in çağrısından sonra rejim ve YPG/PKK, Şam'da örgütün işgalindeki alanların yönetimine dair detaylar için toplantılar yapmıştı. Görüşmelerde askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye'ye karşı iş birliği masaya yatırılmıştı.

Ancak görüşmeler, YPG/PKK'nın özerklik ısrarı üzerine çıkmaza girmişti.

İdlib'e tehdit

Öte yandan "İdlib'i terörden temizledikten sonra hedefimiz Fırat'ın doğusu." diyen Muallim, Soçi Mutabakatı'nın uygulanmaması halinde rejim ordusunun "İdlib'in çevresinde terörü temizlemek için hazır" olduğunu savundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

Çekilmiş en iyi askeri fotoğraflar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA