Esed rejiminin bakanından 'federalizm anayasaya aykırı' çıkışı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, federalizmin anayasaya aykırı olduğunu, tüm Suriye'ye hakim olmayı hedeflediklerini söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ile Şam'daki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Muallim, federalizmin anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Muallim, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal ederek sözde özerk yönetim kuran YPG/PKK'yı kastederek, "Bunu talep edenler geçmişten ders çıkarmalı. Suriye'nin kararı bütün topraklarına hakim olmak." diye konuştu.

Velid Muallim, 25 Eylül 2017'de ise ters yönde bir çağrı yaparak, "Bu konu Kürtlerle müzakere ve tartışmaya açıktır. DEAŞ ortadan kaldırıldıktan sonra Kürt kardeşlerimizle oturup gelecek için bir formül üzerinde uzlaşabiliriz." demişti.

Muallim'in çağrısından sonra rejim ve YPG/PKK, Şam'da örgütün işgalindeki alanların yönetimine dair detaylar için toplantılar yapmıştı. Görüşmelerde askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye'ye karşı iş birliği masaya yatırılmıştı.

Ancak görüşmeler, YPG/PKK'nın özerklik ısrarı üzerine çıkmaza girmişti.

İdlib'e tehdit

Öte yandan "İdlib'i terörden temizledikten sonra hedefimiz Fırat'ın doğusu." diyen Muallim, Soçi Mutabakatı'nın uygulanmaması halinde rejim ordusunun "İdlib'in çevresinde terörü temizlemek için hazır" olduğunu savundu.