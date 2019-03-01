13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3803
  • 6,1157
  • 223.618
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed rejiminin geçen yıl Duma'daki saldırılarda kimyasal kullandığı belgelendi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Durum Tespit Misyonunun, geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladığını açıkladı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Durum Tespit Misyonunun (FFM), geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladığını açıkladı.

KSYÖ'nün, 7 Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yapılan saldırıya ilişkin nihai raporu açıklandı.

Raporda, FFM tarafından yapılan araştırma ve deneyler ile dinlenilen şahitlerden edinilen bilgilerin, 7 Nisan'da, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yapılan saldırıda zehirli kimyasalların silah olarak kullanıldığını gösteren makul dayanaklar sağladığı belirtildi.

Raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu aktarılırken, KSYÖ binasında yakın bir zamanda konuyla ilgili taraf devletlere brifing verileceği kaydedildi.

Kimyasal saldırı sonrası rejim kenti ele geçirmişti

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Rejim güçlerinin kimyasal silah kullanması, muhaliflerin bölgeden çekilmesine ve sivillerin kentten zorunlu tahliyesine yol açan süreci başlatmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa, bunun üzerine 14 Nisan'da Esed rejimine karşı düzenlediği saldırılarda, Suriye'nin başkenti Şam'daki hedeflerin yanı sıra Hama, Humus, Dera ve Süveyda'daki bazı askeri noktaları vurmuştu.

CHP´li Celal Çelik´ten FETÖ itirafı:Kılıçdaroğlu´nun talimatıyla destek verdik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

39 ilçede asayiş uygulaması

39 ilçede asayiş uygulaması

Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap etti

Başkan Erdoğan Rize'de vatandaşlara hitap etti

FETÖ'cü müdüre cinsel taciz davası

FETÖ'cü müdüre cinsel taciz davası

İstifası kabul edilmeyen Zarif göreve hızlı başladı

İstifası kabul edilmeyen Zarif göreve hızlı başladı

ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım

ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırım

Eren Erdem'in cezası belli oldu

Eren Erdem'in cezası belli oldu

Oktay, MPT-55K ile atış yaptı

Oktay, MPT-55K ile atış yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´nu terleten HDP sorusu

Kılıçdaroğlu´nu terleten HDP sorusu

Bakan Soylu: Mayıs'tan sonra kafalarını çıkaramayacak

Bakan Soylu: Mayıs'tan sonra kafalarını çıkaramayacak

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ABD Donanması F-35C'lerin savaşa hazır olduğunu açıkladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA