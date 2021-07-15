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Dünya

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İblin ve Fua köylerine saldırılarında 8 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

AA15 Temmuz 2021 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:16
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Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) İdlib Medya Sorumlusu Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyinde yer alan İblin ve Fua köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Halife, saldırıda İblin'de 3, Fua'da 5 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yaralanan 5 sivilin ise çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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