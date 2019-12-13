14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7784
  • 6,4611
  • 273.627
  • 111520
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed rejiminin İdlib'de cephe hatlarına sızma girişimi püskürtüldü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma bölgesinde askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarındaki bazı noktalara sızma girişiminde bulundu. Yoğun çatışmaların ardından rejim güçleri geri çekildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre rejim güçleri, Hama'nın İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi içindeki kuzey kırsalında bulunan Hacive ve Bedriye köyleri ile İdlib'in güneybatısındaki Ketebe Mehcure köylerine gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların karşılık vermesi üzerine yaşanan yoğun çatışmaların ardından rejim güçleri çok sayıda kayıp vererek çekildi.

Esed rejimi ve destekçileri İdlib'de zaman zaman toprak ele geçirme amaçlı saldırılar düzenliyor. Yerleşimlerin yoğun bombardımana tutulmasıyla son bir buçuk ayda yaklaşık 90 bin sivil yerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Bakan Kurum: Projelerimizi sahada hızlı bir şekilde başlattık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

ABD Senatosu'nun 'Ermeni' kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

Resmen açıklandı: Zorunlu olacak

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

'Türkiyesiz denge sağlanamayacağını herkes biliyor'

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

7 yıldır hastalanmamak için 'böcek' yiyorlar

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi

Antarktika'da kara üzerindeki en derin nokta tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

Mazhar Alanson´dan ödülü alırken itiraf etti! Başkan Erdoğan´la samimi diyalog

Mazhar Alanson´dan ödülü alırken itiraf etti! Başkan Erdoğan´la samimi diyalog

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

İşte lige damga vuran devre arası transferleri!

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

Denge ve hafıza kaybı şikayetiyle doktora gitti, röntgen sonucu dehşete düşürdü

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA