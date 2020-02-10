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Dünya

Esed rejiminin konvoyu böyle havaya uçuruldu!

Suriye Milli Ordusu, rejim birliklerine karşı saldırılarını devam ettiriyor. Suriye Milli Ordusu, rejime ait bir askeri aracı havaya uçurdu. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.

10.02.2020  21:47 - Güncelleme: 10.02.2020  21:47

Suriye Milli Ordusu, rejim birliklerine karşı saldırılarını devam ettiriyor. Suriye Milli Ordusu, rejime ait bir askeri aracı havaya uçurdu. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.

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