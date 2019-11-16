Esed teröristlere 'Türkiye ile birlikte savaşalım' teklifinde bulundu ama...

Rus haber ajansı RIA Novosti ile haber kanalı Rossiya 24'e konuşan Beşar Esed, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG ile rejim ordusuna katılmaları teklif edildiğini, ancak kabul etmediklerini söyledi.

Söz konusu grupların Suriye'nin kuzeyinde özerklik istediğini söyleyen Esed, bunu asla kabul edilebilir bir konu olmadığını belirtti.

Bölgedeki Kürtlerin Suriye'nin bölünmesinden yana olmadığını, ancak siyasi aşırılık yanlısı ayrılıkçı grupların fikirlerinin asla kabul görmeyeceğini ifade etti.

''2011'DEN BERİ İLK KEZ ASKERİ ANLAŞMA TEKLİF ETTİK''

Bölgedeki SDG'ye 2011'den bu yana ilk kez rejim askerlerinin kuzeye dönmesi için teklif götürüldüğünü belirten Esed, özerklik iddiası nedeniyle bir anlaşmaya varılamadığını belirtti.

Esed, bu gruplara bağlı militanların, rejim ordusuna katılma talepleri halinde kabule hazır olduklarını söyledi ve bu gruplarla iletişimin sürdüğünü açıkladı.

''TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK İÇİN DOĞRU YER BURASI''

Türkiye'nin temizleme faaliyetlerine devam ettiği terörist gruplara seslenen Esed, ''Türkiye ile savaşmak için doğru yer ordumuzdur.'' dedi.

Önümüzdeki haftalarda bölgedeki durumu takip etmeye devam edeceklerini belirten Esed, Türk ve Rus birlikleri bölgedeki ortak devriyeleri ile ilgili, ''Rus-Türk anlaşmasının uygulanması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

''ABD'NİN POLİTKALARI NAZİLERİN POLİTİKALARI İLE BENZER''

Amerikan politikasını Nazilerin genişleme politikalarına benzeten Esed işgal, ABD'nin petrol için diğer halkların çıkarlarını baltalamak, uluslararası hukuku ve uluslararası normları ve insani ilkeleri göz ardı ettiğini söyledi.

ABD'yi Suriye'deki petrolü çalmakla suçlayan Esed, ''ABD Başkanı devleti temsil etmiyor, o sadece bir şirket yöneticisi. Onun arkasında yönetim kurulu var. Bu kurul ise devletin asıl sahibi olan büyük Amerikan şirketlerini temsil ediyor. Bunlar petrol şirketleri, silah üreticileri, bankalar ve diğer lobiciler." dedi.