Esed tüm muhaliflerini terörist ilan edecek

Esed, bunun için işkenceci asker ve bürokratlarını harekete geçirdi. Esad’ın işkenceci üst düzey asker ve bürokratları Şam’da ‘Suriye’nin Geleceği’ isimli bir toplantı düzenledi.

Toplantıda ülkede kontrolün sağlanmasının ardından geçilecek bir sonraki aşamaya dair kararlar ele alındı. Aralarında Türkiye’ye kaçan mültecilerin de bulunduğu 3 milyon muhalif için tutuklama kararı hazırlandı. Suriye’de yaşayan ya da dışarıdan geri dönecek muhaliflerin hepsi terörist ilan edilip, gizli bir şekilde yargılanıp tutuklanacak. Sadece rejime biat edenler kalacak. Haklarında dosyalar hazırlanan 150 bin Suriyeli işadamının da mallarına el konulacak.

(Akşam)