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Dünya

Esed'in devrilmesinin ardından İran'dan ilk açıklama

İran'da Meclis'in eski Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine ilişkin, 'İranlılar mutlu olsun. ?Hiç kimsenin artık örümcek ağlarının bakımı için milletin dolarlarını harcamaya hakkı yok.' ifadelerini kullandı.

AA8 Aralık 2024 Pazar 12:34 - Güncelleme:
Esed'in devrilmesinin ardından İran'dan ilk açıklama
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İran'da Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk açıklama eski Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe'den geldi.

Felahetpişe, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran toplumunda tepki çeken Suriye'de rejimi korumak için harcanan paralara işaret ederek, "İranlılar mutlu olsun. ‎Hiç kimsenin artık örümcek ağlarının bakımı için milletin dolarlarını harcamaya hakkı yok." yazdı.

İRAN TİCARET GELİŞTİRME KURUMU: SURİYE'YE 500 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFİMİZ İMKANSIZ HALE GELDİ

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Rebihavi, Suriye'deki gelişmelerin iki ülke ticaretine muhtemel etkilerini değerlendirdi.

Rebihavi, "Suriye'de son haftalarda önemli değişiklikler yaşandı ve bu gelişmeler, bu ülkedeki beklentilerimizin gerçekleşmesini engelledi. Bu durum, İran'ın Suriye'ye 500 milyon dolarlık ihracat hedefini imkansız hale getirdi." dedi.

İran ile Esed rejimi arasında 2011 yılından sonra çeşitli ticari anlaşmalar yapılmıştı. Tahran'da geçen yıl yapılan Ekonomik İşbirliği Yüksek Ortak Komisyon Toplantısı'nda tüm malların sıfır gümrük tarifesiyle ticaretine karar verilmişti.

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