Esed'in seçim tiyatrosu ifşa oldu: Tarihin gördüğü en demokratik olmayan seçim

Star.com.tr 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:28 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:38

Beşşar Esed rejimi, milyonlarca Suriyelinin yerinden edildiği ülkede yarın sözde rakiplerin halkla temas kurmadığı göstermelik bir "devlet başkanlığı" seçimi düzenliyor.

Bombardımanlarla milyonlarca sivili yerinden eden Esed rejimi, sözde seçimi sadece kontrolündeki bölgelerde düzenleyecek.

Söz konusu dönemde rejim lideri Esed, bazı gazetelere demeç vermek dışında halkla buluşabileceği herhangi bir etkinlik düzenlemedi.

Esed diktatörlüğü! Oy vermeyenlere "infaz" tehdidi Aynı şekilde kendilerini "ulusal muhalefet"in parçası olarak tanımlayan Mahmut Ahmet Meri ve kamuoyunun tanımadığı Abdullah Sellum Abdullah, "aday" adı altında birkaç rejim medyasına görüş bildirdi.

Kullanılacak oyların tasnif ve sayımını da rejim mensupları yapacak.

Sandık görevlileri, rejim yasaları gereği Baas Partisi mensubu olması gereken ve büyük çoğunluğu öğretmen olan kamu çalışanlarından oluşacak.

Yapılan seçimlerin adil ve özgürlükçü olduğunu söyleyen Esed propaganda kanallarının aksine seçimlerde baskı ve zorlama ile sandık görevlilerinin vatandaşlar yerine oy kullandığı gözlemlendi.

Sosyal medyada bu konuda yorum yapan sosyal medya kullanıcıları yapılan bu başkan seçme işleminin insanlık tarihinde yapılan en demokratik olamayan seçim olarak niteledi.

Bir seçmen ise "Kimliğimizi aldılar ve kime vereceğimizi onlar seçti." diyerek durumu özetledi.

Seçimlere gözlemci olarak katılan bir kaç kişi yaşanan oy verme işlemi ile ilgili, Ölenler, yurtdışında olanların kimlikleri ile oy kullanma işlemi yapıldığını söyledi.

ABD ve çoğu Avrupa Birliği (AB) ülkesi de sürecin "adil" ve "serbest" olmadığına vurgu yaparken Rusya ve Çin rejimin seçimine destek veriyor.

Meşruiyet arayışındaki Esed rejimi "dost olarak" nitelediği Rusya, İran, Çin, Venezuela, Cezayir, Umman, Moritanya, Küba, Belarus, Güney Afrika, Ekvador, Nikaragua, Ermenistan ve Bolivya'dan yarın için gözlemci talebinde bulunmuştu.

Rejim ve destekçileri BM sürecini hiçe saydı

Esed rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını da hiçe sayıyor.

BMGK'nin, Aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararda, "Cenevre süreci" olarak adlandırılan görüşmelerin gündemi ve yol haritası belirlendi.

Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapımı, seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Ancak rejim geçiş yönetimi kurulmasına yanaşmazken Anayasa Komitesi çalışmalarının başlamasına da yıllardır engel çıkartıyor.

Rusya ve İran ise söylemlerinde Komite çalışmalarını desteklediklerine yer verse de rejim üzerinde nüfuz kullanmaya yanaşmıyor.

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