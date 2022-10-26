“Eşi benzeri görülmemiş” deyip duyurdu: Askerlerimize modern silah ve teçhizat sağlanacak

Tokayev, başkent Astana'da yaptığı karargah toplantısında seçim programını açıkladı.

Bundan sonra ülke siyasetinde gerçek rekabet oluşturmayı hedeflediklerini belirten Tokayev, "Oy verme kültürünü geliştireceğiz. Sivil toplumun tüm kurumları yeni siyasi sistemde önemli rol oynayacaktır." dedi.

Tokayev, ülkede sosyal alanda, ekonomi ve siyasette birçok sistematik sorunun biriktiğini ve bu durumun vatandaşların devlete ve iktidara olan güvensizliğini artırdığına işaret ederek "Bu, devletimizin sürdürülebilir kalkınmasını engellemektedir. Bundan sonra milli ideolojimiz adalet fikri temelinde oluşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki mevcut jeopolitik durumu "eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Tokayev, söz konusu dış zorluklar karşısında ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Tokayev, bu amaçla orduda ve tüm güç bloğunda kapsamlı modernizasyon yapacaklarını kaydederek "Askerlerimize modern silah ve teçhizat sağlanacak. Ordumuzun imajını güçlendireceğiz." diye konuştu.

Savunma sanayisi kompleksini geliştireceklerini de belirten Tokayev, "Toprak savunmasını güçlendirmek, askeri eğitim kalitesini ve birliklerin uyumunu iyileştirmek için önlemler alınacak." ifadesini kullandı.

-"TRANS HAZAR KORİDORUNU ÜLKENİN YÜK TAŞIMACILIĞI ALANINDA ANA BAĞLANTI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca Kazakistan'ın liman ve deniz filosunu güçlendirmeyi planladıklarını belirtti.

Ülkenin transit potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmayı amaçladıklarını dile getiren Tokayev, "Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridorunu, ülkenin transit ve ihracat fırsatlarını tam anlamıyla hayata geçirilmesine katkı sağlayacak ana bağlantı haline getireceğiz." dedi.

Tokayev, önümüzdeki 7 yıl içinde ülkeye 150 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım çekmeyi ve ulusal fon varlıklarını 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.