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Dünya

Eşini aldattığı ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'dan 'istifa' açıklaması

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddederek, 'ülkeyi salgından çıkarmak için' göreve devam edeceğini belirtti.

AA25 Haziran 2021 Cuma 15:02 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 15:02
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The Sun gazetesi, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımladı.

Haberde, Hancock'un, Coladangelo'yu martta 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği ifade edildi.

- MUHALEFETİN İSTİFA ÇAĞRISINI REDDETTİ

Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, "Bu koşullarda sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum." dedi.

İnsanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirten Hancock, muhalefetin istifa çağrısını ise reddetti.

Hancock, "Ülkeyi bu salgından (yeni tip koronavirüs) çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum ve bu kişisel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilirse memnun olurum." ifadesini kullandı.

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