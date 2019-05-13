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Uçağı düşürülerek esir alınan Hindistanlı pilot görevine geri döndü

Pakistan hava sahasını ihlal eden ve uçağı düşürülerek esir alınan Hindistan Hava Kuvvetleri pilot Abhinandan, görevine geri döndü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafına hava harekâtı düzenlediği esnada uçağı düşürülerek esir alınan Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Abhinandan Varthaman, görevine geri döndü.
 
Hint Hava Kuvvetleri’nden üst düzey bir yetkili, Times of India gazetesine yaptığı açıklamada, “Bütün savunma atamaları gizlidir, fakat sizin için onaylayabileceğim tek bilgi, Kanat Komutanı Abhinandan, Racastan eyaletine atandı. Daha detaylı bilgi veremem.” diye konuştu.
 
Kendi kaynaklarını devreye sokan Times of India gazetesi, kısa süreliğine Pakistan’a esir düşen ve ardından serbest bırakılarak ülkesine gönderilen Hint pilot Abhinandan’ın, Suratgarh hava üssüne atandığını bildirdi.
 
İsmi açıklanmayan bir diğer yetkili ise, konuyla ilgili olarak, “Abhinandan’ın protokol gereği yeniden pilot koltuğuna oturup oturmayacağı henüz net değil. Normal şartlar altında, kendini uçağından fırlatan bir pilot, artık uçak kullanamaz. Buna rağmen, Kanat Komutanı Abhinandan’ın durumunun farklı bir şekilde değerlendirileceği düşünülüyor.” sözlerini kullandı.
 
NE OLMUŞTU?
 
14 Şubat’ta Hindistan’daki bir milis konvoyunu hedef alan bir bombalı saldırı gerçekleşti. 44 askerin hayatını kaybettiği saldırıda 20 asker ise yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıdan dolayı İslamabad’ı suçlamış, fakat söz konusu saldırıyı kınayan Pakistan, üstüne atılan suçlamayı reddetmişti.
 
26 Şubat’a gelindiğinde Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında hava harekatı düzenleyen Hindistan’ın bu hamlesi, iki ülke arasındaki gerginliği askerî çatışmaya dönüştürdü.
 
Hava sahası ihlâl edilen Pakistan, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağını düşürmüş ve uçaklardan birinin pilotunu gözaltına almıştı.
 
28 Şubat'ta bir açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, "bir barış göstergesi olarak, gözaltında tutulan Hint pilotun 1 Mart Cuma günü ülkesine gönderileceğini" açıklamıştı. Bunun üzerine Hint pilot sağlık kontrollerinin ardından ülkesine gönderilmişti.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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