Esir takasında ikinci gün! Gazze'de 49 gün sonra bir ilk

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas bu kapsamda, 13 İsrailli ve 12 Taylandlı esiri serbest bıraktı. İsrail de 39 Filistinliyi salıverdi.

NETANYAHU'NUN OFİSİ: GAZZE'DEN BUGÜN SERBEST BIRAKILACAK İSRAİLLİ ESİRLERİN LİSTESİNİ ALDIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti.

Netanyahu'nun ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mossad ve İsrail ordusunun bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin listeyi incelediği belirtilen açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de bugün serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin isimlerinin İsrail makamlarına ulaştığı ifade edilmişti.

GAZZE'DE İNSANİ ARANIN BAŞLAMASIYLA 49 GÜNÜN ARDINDAN İLK KEZ KUZEYE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTI

İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, tarafların mutabakatıyla verilen insani ara çerçevesinde 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'nin kuzey kesimine yardım malzemesi sevki yapıldı.

Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardım malzemesi yüklü tırlardan 3'ü dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyine vardı.

Öte yandan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye 150 tır yardım malzemesi girdiği, tırlardan 4'ünün tüp gaz, 3'ünün de yakıt taşıdığı belirtildi.

Gazze'ye giren yakıtın 150 bin litre, tüp gaz miktarının ise 85 ton olduğu kaydedilen açıklamada, yardım malzemelerinin girişinin dün 16.55'e kadar sürdüğü ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirirken, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik imha ve etnik temizlik yaparken, oğlu Yair Netanyahu hoş bir şekilde Miami'de tatil yapıyor." dedi.

07:20 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu.

06:36 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti.

06:30 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilmesi kararlaştırılan Filistinli kadının çocuklarıyla birlikte Kolombiya'ya ulaştığı bildirildi.

06:08 Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

04:13 ABD'nin başkenti Washington DC'de, Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler yürüyüş sırasında pankart taşıyarak slogan attı.

03:54 Fas'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, abluka altındaki Gazze'de 4 gün sürecek insani ara ve İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinlinin serbest bırakılması kutlandı.

03:48 Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesine ilişkin, "İstikrarlı bir şekilde uygulanmasını ve çatışmalara ara verilmesi durumunun sürdürülmesini umuyoruz." dedi.

03:20 Mısır, dün sabah saatlerinde başlayan insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 tırın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını bildirdi.

02:05 İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.

01:56 İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun isim listesini aldı.

01:05 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail tarafından gözaltına alınan Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye dahil dört sağlık personelinin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi.

00:12 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 50 gün süren saldırısından sonra üst düzey askeri kadronun durumunun iyi olduğunu belirtti.