star.com.tr 4 Kasım 2021 Perşembe 16:17 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 16:17

Batı'da 'toplumsal cinsiyete dayalı dili ortadan kaldırmak' için büyüyen kampanya, insan doğasını altüst etmeye çalışıyor. Çocuklar, 'biyolojik cinsiyetin var olmadığı' yönündeki propagandayla hedef alınırken, ilerleme kisvesi altında eşcinsellik ya da cinsiyetsizlik teşvik ediliyor.



Bu çalışmaların akla durgunluk veren örneklerinden sonuncusu, İskoçya'daki bir ilkokulda yaşandı.

Edinburgh'daki Castleview İlkokulu'ndan ebeveynlere gönderilen bir e-postada, İspanya'daki benzer bir kampanyaya atıfta bulunularak, 'giysilerin cinsiyeti yoktur' kampanyası kapsamında, Perşmebe günü erkek öğrenciler ve öğretmenlerin okula etekle gelmesi çağrısında bulunuldu.

'EVDE YOKSA BİZ VERİRİZ'

Okul, öğrencilerin ve öğretmenlerin kampanyaya katılmasını isterken e-postada, evde uygun giyecek bir şeyi olmayanlara etek vermeyi teklif ettiğini söyledi. Ayrıca akla ziyan bir şekilde erkek öğrencilerin bu konuda istekli olduğu ve İspanya'daki öğrencilerle gurur duyduğu belirtildi.

Cinsiyet çizgisini bulanıklaştıran dayatmaları, 'eşitlik' maskesiyle süsleyen okul, her yıl 4 Kasım gününü 'Etek Giyme Günü' ilan ettiklerini duyurdu.

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Castleview'de çocuğu olan bazı aileler, 'Çocukların çocuk olmasına izin verin" diyerek, e-postayı gönderen okula tepki gösterdi.

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