Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de kabul etti.
- DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de kabul etti.
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