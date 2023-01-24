İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2023 Salı / 3 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7995
  • EURO
    20,4597
  • ALTIN
    1170.9
  • BIST100
    5366.52
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde ''gizli belgeler'' bulundu
Dünya

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde ''gizli belgeler'' bulundu

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Indiana'daki konutunda devlete ait 'gizli belgeler' bulundu.

AA24 Ocak 2023 Salı 21:59 - Güncelleme:
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde ''gizli belgeler'' bulundu
ABONE OL

Pence'in avukatı Greg Jacob'un, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA) yetkilisi Kate Dillon McClure'e yazdığı mektupta, 2017-2021 yıllarında eski Başkan Donald Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Pence'in, Indiana'daki evinde yapılan aramada "az sayıda" gizli belgenin bulunduğunu aktardı.

Jacob, ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde gizli belgelerin çıkmasının ardından Pence'in de ihtiyaten 16 Ocak'ta evini incelemesi için bir avukat tuttuğu bilgisini paylaştı. Avukatın potansiyel olarak "hassas ve gizli" bilgiler içeren az sayıda belge bulduğunu aktaran Jacob, avukatın bu belgelerin içeriğine bakmayarak derhal Ulusal Arşivlerle iletişime geçildiğini belirtti.

"Gizli" ibareli belgelerin başkan yardımcılığının son döneminde "yanlışlıkla kutulara konarak" Pence'in kişisel evine götürülmüş olabileceği bilgisini paylaşan Jacob, eski başkan yardımcısının evindeki bu belgelerin varlığından habersiz olduğunu kaydetti.

Jacob, Pence'in gizli belgelerin korunmasına yüksek önem atfettiğini, bu kapsamda Ulusal Arşivler ile işbirliği yapmaya açık olduğunu ifade etti.

  • Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  • Mike Pence
  • Pence

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.