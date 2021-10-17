İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2021 Salı / 13 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3649
  • EURO
    10,9367
  • ALTIN
    534.023
  • BIST100
    1417.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hastaneye kaldırılmıştı! Clinton'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Dünya

Hastaneye kaldırılmıştı! Clinton'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Hastaneye kaldırılan eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski başkanın bir gece daha hastanede kalacağını duyurdu.

DHA17 Ekim 2021 Pazar 10:55 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 14:50
ABONE OL

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, 12 Ekim Salı günü yakalandığı enfeksiyon nedeniyle Kaliforniya'nın Orange ilçesindeki Irvine Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, ABD'nin 42'nci başkanının durumunun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı bir gece daha hastanede kalacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Urena, "Başkan Clinton, son 24 saatte mükemmel ilerleme kaydetti. Taburcu edilmeden önce antibiyotik serum almaya devam etmek için Irvine Tıp Merkezi'nde bir gece daha kalacak" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.