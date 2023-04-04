ABD tarihinde bir ilk: Donald Trump gözaltına alındı!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle 'sus payı' davası kapsamında gözaltına alındı. . Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu. Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

SUS PAYI DAVASI



ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, Florida'daki malikanesinden dün New York'a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti. ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.