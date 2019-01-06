Eski ABD Savunma Bakanı Harold Brown hayatını kaybetti

Eski ABD Savunma Bakanı Harold Brown, 91 yaşında hayatını kaybetti. ABD’nin 14. Savunma Bakanı Harold Brown’ın kız kardeşi Leila Brennet, kardeşinin California eyaletindeki evinde sabah saatlerinde öldüğünü duyurdu.

Brown, daha önce John F. Kennedy ve Lyndon B. Johnson yönetimlerinde, 1961-1965 yıllarında Savunma Bakanlığında nükleer fizikçi olarak araştırma ve mühendislik direktörü, 1965-1969 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanı görevlerinde bulundu. Brown, Başkan Jimmy Carter yönetiminde ise 1977’den 1981’e kadar Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

Harold Brown, anılarını yazdığı “Star Spangled Security” adlı kitabında 1980 yılında İran’da tanker uçağına çarpan helikopter kazasında 8 ABD askerinin öldüğü başarısız kurtarma girişimini, en büyük pişmanlığı ve hayatındaki en acı verici gün olarak kaleme almıştı.