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Dünya

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'ye kaçtığı ortaya çıktı

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'ye kaçtığı ortaya çıktı

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:43 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:43
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