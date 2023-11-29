Eski Alman Cumhurbaşkanı Wulff'tan İslamofobi uyarısı: Propagandalara karşı durmalıyız

Wulff, AA muhabirine, ülkede son dönemde artan Müslüman karşıtlığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Müslüman göçmenlerin Almanya'daki başarıları ve topluma yaptığı katkıların siyasetçiler ve basın tarafından hafife alındığını belirten Wulff, "Hala bazıları, Müslümanlarla hiçbir ilgisi olmayan farklı sorunlar için Müslümanları suçluyor." ifadesini kullandı.

Wulff, İslam'ın Almanya'daki yeri konusundaki tartışmaların hala sürdüğünü vurgulayarak, "Şu anda bu tartışma benim eskiden düşündüğümden daha da zor." görüşünü paylaştı.

Halihazırda Müslüman öğrenciler için İslam dersleri olduğunu ve imamların Almanya'da eğitildiğini belirten Wulff, buna rağmen Almanya'da sebebi farklı problemler nedeniyle hala Müslümanlar ve göçmenlerin suçlandığını söyledi.

"AFD İLE DAHA KARARLI MÜCADELE ETMELİYİZ"



Wulff, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin propagandalarına işaret ederek, "Dünya daha az huzurlu bir yer halini alıyor, her şey daha da karmaşıklaşıyor, ekonomi kaynaklı sorunlar var. Ve bazı insanlar suçlayacak birilerini arıyor, ne yazık ki bazıları da Müslümanları suçluyor." dedi.

Almanya'da demokratik partilerin ve halkın, aşırı sağcılara karşı sağlam duruş sergilemesi gerektiğini belirten Wulff, şunları kaydetti:

"Tüm demokrasilerde, ABD'de, Avrupa'da aşırı sağcılığa maruz kalıyoruz. Bunun temelinde de yabancılara, azınlıklara, diğer dinlere karşı düşmanlık yatıyor. Bunu ciddiye almalıyız. AfD ile daha kararlı mücadele etmeliyiz. İnsanlara, göçe ihtiyacımız olduğunu, tüm dünyadan insanların parlak fikirlerine ihtiyaç duyduğumuzu ve onların ülkemize önemli katkılar yaptığını da anlatmalıyız."

"(MÜSLÜMANLARIN KATKILARI) GEREKTİĞİ GİBİ YANSITILMIYOR"



Müslümanların çoğu zaman basında negatif anlamda yansıtıldığını bunun da toplumun tutumunu etkilediğini dile getiren Wulff, ancak birçok alanda, Müslümanların Almanya'ya gayet iyi entegre olduğunu belirtti.

Wulff, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli futbol takımımızın kaptanı Türk kökenli ve Müslüman. Müslüman araştırmacılar ve bilim insanlarımız var. Kendi bölgelerinde çok iyi şeyler yapan Müslüman topluluklarımız var. Alman Silahlı Kuvvetlerinde Müslüman 5 bin askerimiz var. Ülkemiz için canlarını tehlikeye atıyorlar ve tüm bunlar insanlara gerektiği gibi yansıtılmıyor."

