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Dünya

Eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı, kurumun olanaklarını kısıtlayan siyasetçileri eleştirdi

Eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Gerhard Schindler, son yıllarda BND'nin olanaklarını fazla kısıtladıkları gerekçesiyle siyasetçilere tepki gösterdi.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı, kurumun olanaklarını kısıtlayan siyasetçileri eleştirdi
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BND'nin, Wagner grubunun Moskova yönetimine isyanına ilişkin Alman hükümetini geç bilgilendirdiği eleştirilerine dair Alman Haber Ajansı DPA'ya değerlendirmelerde bulunan Schindler, "Her kim BND'nin önüne yasal engeller koyuyorsa, bunun bilgi toplama performansını etkilemesine şaşırmamalı." dedi.

Almanya'daki geçmiş dönem ve şu anki iktidardaki siyasetçileri BND'nin olanaklarını çok kısıtlamakla suçlayan Schindler, "Faaliyet gösteren bir istihbarat servisinin kendisiyle ilgilenen bir idari makama dönüşmesi siyasi olarak arzulanan bir durum. Son yıllarda yasalarda yapılan değişiklikler tam da bunu sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Görevdeki BND Başkanı Bruno Kahl'in değiştirilmesiyle ilgili çağrılara da atıfta bulunan Schindler, "Bu kişiler BND'nin yetkilerinin kısıtlanmasında bizzat yer almışlardır. Ancak dikkatleri kendi hatalarından başka yöne çekmek sorunun çözümü değildir. İhtiyaç duyulan şey servisin operasyonel yeteneklerinin acilen güçlendirilmesi ve çok sayıda yasal engelin kapsamlı bir şekilde taranması." ifadelerini kullandı.

Gerhard Schindler, Haziran 2016'da ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) dünya çapındaki veri takibi ve BND'nin dost ülkelere yönelik telefon dinlemeleriyle ilgili olarak görevden alınmıştı.

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