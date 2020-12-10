AA 10 Aralık 2020 Perşembe 11:14 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:14

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) ayrılan eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye yönelik yaptırım çabası içinde olmasını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Kısa bir süre önce "Team Todenhöfer" (Todenhöfer Takımı) adlı bir parti kuran Todenhöfer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst ve adil bir kurum tarafından karar verilmesi halinde en fazla yaptırımın, uluslararası hukuka aykırı savaşları sebebiyle ABD ve Avrupa ülkelerine uygulanması gerektiğini belirtti.

Todenhöfer, bugün başlayacak AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına yönelik düşüncelerin bulunmasının hatırlatılması üzerine, “Bunu saçmalık olarak görüyorum. Türkiye'ye sert öğretmenler gibi davranma biçimimizin tamamen adaletsiz olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Todenhöfer, “Bunu daha önce de yazdım. Türkiye'nin, askeri darbe girişiminden dolayı nasıl dramatik durumda bulunduğu her zaman göz ardı edildi. Aşırı sağcıların Almanya'da bir askeri darbe yapmalarını ve başarının eşiğinde olduğunu bir düşünün. Burada Türkiye'nin tutumu hiç takdir edilmedi." dedi.

Todenhöfer, Türkiye'ye her konuda eleştirel bakıldığını vurgulayarak “Türkiye, dünyadaki tüm ülkeler gibi, hoşumuza gitmeyen şeyler de söylüyor ve yapıyor olabilir. Türk siyasetçilerin Almanya ve Nazi Almanyası hakkında söyledikleri hoşumuza gitmedi. Ancak Türkler de aynı açıklamaların ondan kısa bir süre önce Claudia Roth ve diğer Alman siyasetçiler tarafından yapılmasından hoşlanmamıştı." şeklinde konuştu.

Todenhöfer, Türk-Alman ilişkilerinin sıkıntıya girmemesi için iki tarafın da daha yumuşak bir dil kullanması gerektiğini kaydetti.

- "TÜRKİYE'Yİ SÜREKLİ BEKLETTİK, KANDIRDIK"

Türkiye'nin Almanya’nın en önemli stratejik ortağı olması gerektiğinin altını çizen Todenhöfer, "Sonuçta Arap dünyasının ve Orta Doğu'nun sorunlarını gördüğümüzde, var olan tüm fikir ayrılıklarına rağmen Türkiye'nin en önemli stratejik ortağımız olması gerektiğinin farkına varmamız lazım." ifadesini kullandı.

Todenhöfer, iki tarafın da birbirine yaklaşması gerektiğini belirterek "Ancak güçlü olanın, ki Avrupa şu an güçlü pozisyonda, ilk adımı atması lazım. Ayrıca 40 yıl veya daha fazla AB'ye girmesi konusunda söz verdiğimiz Türkiye'yi sürekli beklettik, kandırdık. Bunların hepsi büyük bir rol oynuyor." diye konuştu.

1972-1990 yıllarında CDU milletvekilliği yapan, daha sonra gazeteci olarak da çalışan Todenhöfer'in Orta Doğu ile ilgili çok sayıda kitabı bulunuyor. 80 yaşındaki Tödenhöfer, geçen ay CDU'dan ayrılarak "Team Todenhöfer" adlı bir parti kurduğunu açıklamıştı.