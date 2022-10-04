Eski Bakan'dan Türkiye itirafı: 100 yıl geriye gideriz

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında kimsenin kendilerine yardım etmeyeceği ve hiçbir savaşın kazananı olmayacağını söyledi.

Parapolitika radyo istasyonuna verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Apostolakis, Türkiye ile bir çatışma halinde, Yunanistan'ın, yaptığı ittifaklara rağmen yalnız kalacağını ifade etti.

ESKİ BAKAN'DAN TÜRKİYE İTİRAFI: 100 YIL GERİYE GİDERİZ

Apostolakis, Ukrayna örneğini göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes onları (Ukrayna) destekliyor. Kim savaşıyor, savaşın tüm bu kötülüklerini kim çekiyor? O halde biz bu mantıkla gitmemeliyiz. Kimse bize yardım etmez. Hadi diyelim bizi desteklesinler, sırtımıza vurup haklısınız desinler ve bize bazı silah sistemleri göndersinler. 100 yıl geriye gideriz, ülke olarak biz mahvoluruz, biz insanlarımızı kaybederiz. Önemli olan oraya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm güçlerin ve müttefiklerimizin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekli."

Olası bir savaşın büyük yıkıma neden olabileceğini belirten Apostolakis, "Savaşlarda kazananlar ve kaybedenler yoktur. İki taraf da zarar görür." diye konuştu.

Apostolakis, Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanında mutabakat zaptını, Türkiye'nin enerji konusunda Yunanistan ve onun üzerinden Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye baskı kurma çabası olarak yorumladı.