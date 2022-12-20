Eski başbakan, büyükelçi oldu!

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Rudd'un Washington büyükelçisi olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Albanese, Rudd'un yılbaşından sonra görevine başlayacağını vurgulayarak, eski başbakan ve eski dışişleri bakanının büyükelçiliğe eşsiz bir deneyim kazandıracağını kaydetti.

Büyükelçilik görevini üstlenmesinden dolayı mutluluğunu ifade eden Albanese, Rudd'un görevi "sevdiği ülkesine hizmet olarak gördüğü" için kabul ettiğine işaret etti.

Kevin Rudd ise açıklamasında, görevlendirmeden büyük onur duyduğunu, ülkenin son 10 yıldaki en zorlayıcı diplomatik ve güvenlik atmosferinde bulunduğunu ifade etti.

Rudd, 2007-2010 arasında başbakanlık, 2010-2012 arasında ise dışişleri bakanlığı görevlerini yürütmüştü.