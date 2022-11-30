Eski Başbakan Morrison'un yetkileri gizlice tek elde topladığı ortaya çıktı! Meclis kınama kararı aldı

İşçi Partisi'nin Morrison'un kınanmasına yönelik teklifi aleyhteki 50 oya karşılık lehteki 80 oyla kabul edildi.

Kınama kararında, Morrison'un üstlendiği bakanlık görevlerini kabine, parlamento ve halka duyurmayarak "sorumlu hükümete zarar verdiği ve halkın demokrasiye olan güveni aşındırdığı" ifade edildi.

Scoot Morrison, ülkede hakkında kınama kararı alınan ilk başbakan olurken, kararın halihazırda muhalefet milletvekili olan eski başbakan hakkında herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

Temsilciler Meclisi'nde konuşan Morrison, bu eylemini savunarak dönem itibarıyla ülkenin "sıra dışı şekilde belirsiz ve öngörülemez bir dönem geçirdiğini" kaydetti.

Scott Morrison, hükümetinin belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemde bölgesel baskılara karşı ayakta durduğu ve Avustralya'yı fırtınadan çıkarmasından ötürü gurur duyduğunu belirtti.

Morrison'un Mart 2020 ile Mayıs 2021 arasında dönemin bakanlarının bilgisi olmadan kendisine 5 ayrı bakanlık yetkilendirmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Albanese, ağustosta Morrison'un faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

- MORRİSON'UN FAALİYETLERİ



Muhalefet milletvekili Morrison, Kovid-19 salgını döneminde acil tedbirler alınabilmesi için sağlık, maliye, hazine, kaynak ve içişleri bakanlıklarında kendisine yetkilendirmeler yapmıştı.

Morrison, yetkilerini yalnızca salgın konusunda kullanmamış, eski Kaynak Bakanı Keith Pitt'in Sidney'nin kuzeyindeki tartışmalı gaz sondaj projesini onaylama kararını da reddetmişti.

Bu kapsamda yapılan soruşturma bulgularına göre Morrison'un, eski Hazine Bakanı Josh Frydenberg'ten ulusal çıkarlara uygun olmayan yabancı yatırımların engellenmesini istediği görülmüştü.