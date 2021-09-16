Eski Başbakan Otorbayev gözaltına alındı

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 18:15 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 18:15

Milli Güvenlik Devlet Komitesinin açıklamasına göre Otorbayev'in, Kumtor altın madenini işleten Kanadalı Centerra Gold Şirketi'nin çıkarları doğrultusunda "Su Kanunu" ve "Su Üzerine Kanun"u ihlal ettiği saptandı.

Otorbayev, Başbakanlık Devlet Çevre Koruma ve Orman Ajansı Araştırma Komisyonuna baskı yapmak suretiyle Kumtor altın madenindeki Lısıy ve Davidov adlı buzulların yok edilmesine yol açan kararın çıkmasını sağlamakla suçlandı.

Gözaltı, Kumtor davasını soruşturan Milli Güvenlik Devlet Komitesi bünyesindeki Kurumlar Arası Soruşturma ekibinin talebi üzerine gerçekleştirildi.

Otorbayev'in, gözaltına alınmasından itibaren 48 saat içinde, gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin karara yönelik mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 1993'te Kanadalı Centerra Gold'un açtığı Kumtor altın madenine 4 ay önce çevreye büyük zarar verdiği gerekçesiyle kayyum atamıştı.

Güvenlik güçleri, Kumtor altın madenine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında bazı eski başbakanları, başbakan yardımcıları ve bürokratları gözaltına almıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Kumtor davası kapsamında, Rusya'ya sığınan Kırgızistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Askar Akayev'i de 16 yıl sonra ülkesine getirmiş, bir hafta sonra ülkeden ayrılmasına izin vermişti.

Kırgızistan ekonomisine büyük katkısı olan ve yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı Kumtor altın madeni, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12'den fazlasını sağlıyor.