Eski Başbakan Schröder: Ukrayna'da ateşkesin önü açılabilir

Eski Almanya başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkadaşı Gerhard Schröder, Moskova ile Kiev arasında geçen hafta imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının beş aydır süren savaşta ateşkesin önünü açabileceğini söyledi.

Rus işgali altındaki Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı yapan ilk gemi dün, bugün gerçekleşecek denetimi beklemek üzere İstanbul Boğazı'nın kuzey ağzında demir attı.

Geçen hafta Putin'le görüştüğünü belirten Schröder bugün Stern gazetesi ve RTL/ntv kanallarına yaptığı açıklamada, "İyi haber şu ki, Kremlin müzakere edilmiş bir çözüm istiyor. Tahıl anlaşması bu bağlamda bir ilk başarı oldu, belki yavaşça ateşkese genişletilebilir" dedi.