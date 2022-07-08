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Dünya

Eski başbakan Şinzo mitingde silahla vuruldu

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak yaralandı.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 07:02 - Güncelleme:
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Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

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