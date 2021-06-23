Eski Başbakan Soro'ya müebbet hapis

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:25 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:25

Ekim 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminden önce ülkeye dönerek iktidarı devirmeye ve ayaklanma çıkarmaya çalışmakla suçlanan eski Başbakan Soro hakkında nihai karar verildi.

Abidjan kentinde gıyabında yapılan yargılamada, 2019 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'ten Abidjan'a cumhurbaşkanı adayı olmak için gelmek isteyen ancak hakkında çıkartılan yakalama kararı nedeniyle uçağı Akra'ya inen Soro, "devletin güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Davada, Soro'nun eski protokol müdürü Souleymane Kamagate, eski bakan Affoussy Bamba ve Soro'nun eski basın müşaviri Toure Moussa 20 yıl, Soro'nun 2 erkek kardeşiyle eski sağ kolu Alain Lobognon da kamu düzenini bozmaktan 17 ay hapis cezası aldı.

Öte yandan mahkeme Soro'nun ve aynı davada yargılandığı 19 kişinin mal varlığına el konulmasına karar verirken Soro'nun 2019'da kurduğu Dayanışma içinde Halklar ve Nesiller (GPS) hareketinin de şiddet olaylarını körüklediği gerekçesiyle kapatılmasına hükmetti.

- Cumhurbaşkanı Ouattara'ya yardım etmişti

49 yaşındaki Soro, 2000'li yıllarda ülkenin kuzeyini kontrol eden isyancı grubun liderliğini yapıyordu.

Soro, Kasım 2010 seçimlerinde, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun sandıkta aldığı yenilgiyi kabul etmemesiyle patlak veren iç karışıklıkta, seçimin kazananı mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya askeri destek sağlamıştı.

Ouattara'nın resmen cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle Soro, önce Başbakan olmuş ardından 2019'a kadar da Meclis Başkanlığı görevinde bulunmuştu

Soro, Ouattara'nın, iktidar koalisyonunu tek parti olarak birleştirme önerisini reddederek Şubat 2019'da bu görevi bırakmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade ettikten sonra Ouattara ile arası iyice açılan Soro, kısa süre sonra ülkeyi terk etmişti.

- Cumhurbaşkanı adayı olmak istemişti

Haziran 2019'da, Ekim 2020'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını açıklayan Soro, seçim kampanyasını başlatmak için Aralık 2019'da ülkesine dönmek istemişti.

Soro'nun Paris'ten 23 Aralık 2019'da havalanan uçağı, hakkında kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve kara para aklamak suçlamasıyla yakalama emri çıkartılmasının akabinde Abidjan yerine Gana'nın başkenti Akra'ya inmişti.

Soro'nun adaylık başvurusu, kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve kara para aklamak suçundan geçen yıl nisanda aldığı 20 yıl hapis cezası nedeniyle reddedilmişti.

Soro, 2019'dan bu yana Paris'te yaşıyor.

