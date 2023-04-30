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Dünya

Eski başbakandan iç savaş uyarısı: Libya ve Suriye'den daha kötü olabiliriz

Sudan'ın eski Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesindeki çatışma bir iç savaşa evrilirse ve erkenden durdurulmazsa durumun Suriye ve Libya'dan daha kötü olabileceğini söyledi.

AA30 Nisan 2023 Pazar 13:21 - Güncelleme:
Eski başbakandan iç savaş uyarısı: Libya ve Suriye'den daha kötü olabiliriz
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Hamduk, Kenya'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Sudan'da olası bir iç savaş durdurulamazsa, bunun dünya için kabus olacağını belirtti.

Abdullah Hamduk, "Sudan'da ordu ve küçük bir isyancı grup arasında savaş yok, hemen hemen ikisi de iyi eğitilmiş, donanımlı ordular." ifadesini kullandı.

Sudan bir iç savaş noktasına gelirse durumun Suriye, Yemen ve Libya'dan daha kötü olabileceği değerlendirmesinde bulunan Hamduk ayrıca "bu anlamsız savaştan" kimsenin galip çıkamayacağını dile getirdi.

- ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 528'E YÜKSELDİ

Sudan Sağlık Bakanlığı, dün, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 528'e, yaralıların sayısının 4 bin 599'a yükseldiğini duyurmuştu.

Taraflar, 5. kez ilan edilen ateşkese rağmen çatışmayı sürdürüyor.

Çatışmalar, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ordu Genel Komutanlığı çevresinde yoğunlaşırken güneydeki diğer mahallelerde de ateşkes ihlal ediliyor.

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