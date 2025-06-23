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Dünya

Eski başbakandan Netanyahu isyanı: Terör listesinde neden değil?

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı eylemleriyle tanınan 'Palestine Action' grubunun İngiltere'de terör örgütü ilan edilmesi girişimine tepki göstererek, '(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu neden terör listesinde değil?' ifadesini kullandı.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 11:28 - Güncelleme:
Eski başbakandan Netanyahu isyanı: Terör listesinde neden değil?
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Yusuf, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Filistin destekçisi Palestine Action grubunun İngiltere'de terör örgütü ilan edilmesi girişimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Batılı hükümetlerin İsrail söz konusu olduğunda çifte standartlı bir tutum takındığını belirten Yusuf, "İsrail'in kendisini savunma hakkından söz ediyorlar ama İran saldırıya uğradığında onların kendisini savunma hakkı ne olacak?" diye sordu.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) kural ve uygulamalarına uyması gerektiğinin altını çizen Yusuf, ajanstan İran'ın nükleer silah geliştirmediği yönünde yapılan açıklamayı hatırlattı.

Yusuf, "Olası bir saldırı yoktu, olası bir tehdit yoktu. Bu nedenle İsrail'in İran'a saldırıları yasa dışıdır ve tüm hükümetler tarafından kınanmalıdır." dedi.

"SİLAHLAR, UCM TARAFINDAN ARANAN BİR ADAMIN BAŞINDA OLDUĞU İSRAİL'E SATILIYOR"

Yusuf, İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan ve son olarak iki İngiliz askeri uçağının motoruna hava üssüne girerek kırmızı boya püskürten Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi girişimine de değindi.

Bu girişimi "Utanç verici" olarak niteleyen Yusuf, "Neden eylemci bir grubu terör örgütü listesine alıyorsunuz da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan Binyamin Netanyahu'yu almıyorsunuz? Netanyahu neden terör listesinde değil?" ifadelerini kullandı.

Yusuf, Netanyahu'ya karşı herhangi bir girişimde bulunulmamasını İngiltere hükümetinin "ikiyüzlülüğü" olarak değerlendirdi.

İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarını sürdürmesine de tepki gösteren Yusuf, "Silahlar, UCM tarafından aranan bir adamın başında olduğu hükümet tarafından yönetilen İsrail'e satılıyor. Bir gün gelecek ve işbirliği yapan herkes hesap verecek." diye konuştu.

  • Hamza Yusuf
  • Palestine Action
  • Binyamin Netanyahu

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