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Dünya

Eski Burkina Faso Devlet Başkanı Compaore, selefi Sankara'yı öldürmekle suçlandı

Burkina Faso'da askeri mahkeme, eski Devlet Başkanı Blaise Compaore'yu, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Devlet Başkanı Thomas Sankara'yı öldürmekle suçladı.

AA14 Nisan 2021 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:40
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Askeri mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nun sağ kolu olarak bilinen General Gilbert Diendere dahil 13 kişiye de aynı suçlamada bulundu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden önceki Devlet Başkanı Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.

Burkina Fasolu asker ve siyasetçi Sankara, 1983'den 1987'deki askeri darbeye kadar devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.

Yeni bir darbeyle görevden uzaklaştırılan Sankara, darbe sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybetmişti.

Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

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